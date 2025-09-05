Телеведущая Анфиса Чехова объяснила дружбу бывшего мужа с новым женихом

Телеведущая Анфиса Чехова прокомментировала дружбу между ее бывшим мужем Гурамом Баблишвили и нынешним женихом Александром Златопольским. Мужчины вместе присутствовали на школьной линейке сына Чеховой Соломона 1 сентября.

Знаменитость в беседе с Teleprogramma.org призналась, что способность поддерживать добрые отношения со всеми партнерами — это результат ее осознанной работы над собой.

Она отметила, что раньше ее расставания всегда проходили тяжело, но с появлением осознанного отношения к себе и окружающим ей удалось выстраивать гармоничные отношения. Телеведущая теперь выбирает мужчин, обладающих достаточной мудростью.

«Мне нравится выстраивать такие отношения, когда и бывшие, и нынешние прекрасно уживаются вместе. Гурам очень мудро себя вел. И Саша такой человек, который развивается, растет психологически. Он занимается собой. И это видно», — рассказала Анфиса.

