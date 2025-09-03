«Растем на его книгах»: актер Евгений Цыганов почтил память Сергея Довлатова в день рождения писателя

Российский актер Евгений Цыганов поздравил с днем рождения культового писателя Сергея Довлатова. Сегодня, 3 сентября, литератору исполнилось бы 84 года.

Евгений Цыганов разместил по этому поводу новый пост в своем личном блоге. Публикация состоит из двух фотографий. На первом кадре изображен сам Сергей Донатович, на другой — артист с приклеенными черными усами.

На руках у Евгения их общий с актрисой Юлией Снигирь сын в раннем детстве. «Растем на его книгах», — подписал актер второй снимок.

Легендарный писатель Сергей Довлатов ушел из жизни в 1990 году в возрасте 48 лет. Причиной смерти стала сердечная недостаточность. Автор «Заповедника» умер в США, куда эмигрировал в 1979-м году. До этого он вместе с матерью какое-то время жил в Израиле, куда перебрался из СССР в 1978 году.

В 2007 году на доме № 23 по улице Рубинштейна в Санкт-Петербурге, где жил советский писатель, была установлена мемориальная доска. В 2016 году у ставшего знаменитым дома открыт памятник.

