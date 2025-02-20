«Очень не хочу стагнации»: Дмитрий Маликов вышел на связь после критики новой песни «Веном бой»

Певец Дмитрий Маликов ответил хейтерам, которые негативно высказались о его новой песне «Веном бой». Его обвинили в том, что в 55 лет он пытается молодиться. Однако сам артист, как выяснилось, в этом ничего плохого не видит. Он отметил, что старается не подражать молодежи, а развиваться.

В Сети появился отрывок из нового трека Дмитрия, который он создал, чтобы повторить успех «Сигма бой». Но в отличие от песни Betsy и Марии Янковской, композицию Маликова встретили не очень радушно. Пользователи посчитали, что, когда подобное выпускают школьницы – это нормально, а когда 55-летний вокалист – нет.

Дмитрий Маликов ответил хейтерам и заявил, что действительно тянется к молодежи, но считает это абсолютно нормальным.

«Знаете, почему я иду к молодежи? Нет, не за хайпом. За развитием. Проложить мостик между поколениями — это тоже работа, и я этим занимаюсь в разных проектах уже не первый год. Очень не хочу стагнации. Потому что артист — это источник энергии, вдохновения, смыслов, музыки», - заявил Маликов.

Певец дал понять, что осознает, когда нужно остановиться. Он понимает границы дозволенного и не собирается их переходить в своих музыкальных экспериментах.

Ранее Дмитрий Маликов рассказал, как познакомился с женой.