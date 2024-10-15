«Выливают всю свою желчь»: Мария Погребняк резко ответила на критику ее внешности после четвертых родов

Блогер Мария Погребняк, которая недавно стала мамой в четвертый раз, ответила на негативные комментарии в соцсетях. В своем Telegram-канале 36-летняя бизнесвумен эмоционально обратилась к подписчикам, критикующим ее внешность после родов.

По словам знаменитости, ее не задевают негативные комментарии в свой адрес. Мария Погребняк отметила, что уже «давно нарастила панцирь», и «никакой буллинг не свернет ее с пути». Однако блогер обратила внимание на то, что ее критикуют именно женщины, обсуждая ее внешность после четвертых родов и обвиняя в использовании услуг няни.

«Именно женщины, вместо солидарности (а я всю свою жизнь топлю за это), выливают всю свою желчь: „Ой, такое лицо опухшее“, „Притворяется, что устала, а на заднем фоне няня“. Девочки, это я вам должна объяснять про утренние отеки на лице мамы младенца? Или я должна стыдиться, если у моего ребенка будет няня?» — высказалась Мария Погребняк.

Бизнесвумен добавила, что у ее новорожденного сына пока нет няни, а на опубликованном видео запечатлена их «любимая бабушка». При этом Мария Погребняк заявила, что не понимает, почему наличие няни «вызывает такой переполох». В заключение знаменитость призвала подписчиков «к доброте, женской дружбе и солидарности».

Напомним, 5 сентября Мария Погребняк снова стала мамой. Для блогера этот ребенок стал уже четвертым, в отличие от ее мужа, бизнесмена Игоря Головинского, который впервые стал отцом. У знаменитости уже есть трое сыновей от брака с футболистом Павлом Погребняком: 17-летний Артем, 15-летний Павел и 12-летний Алексей.

Ранее сообщалось о том, что Мария Погребняк рассказала, как косметолог испортил ей внешность.