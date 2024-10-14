«Попросила о помощи»: Дана Борисова рассказала об обиде на мать

Телеведущая Дана Борисова рассказала про обиду на мать и о том, какие отношения связывают ее с родительницей сейчас. В интервью WomanHit.ru она вспомнила, как боролась с зависимостями с помощью близких и друзей, и они спасли ей жизнь.

Знаменитость удивила публику, когда открыто рассказала о пагубных привычках и даже приняла участие в шоу Андрея Малахова, а после легла в реабилитационный центр. Тогда Дана говорила о том, что обижена на мать за то, что та рассказала журналистам о ее жизни. Сейчас она убеждена, что родительница просто не знала, что делать с дочерью.

«Мама, естественно, отчаялась, не знала, что делать. А поскольку с Андреем мы давно дружили, общались с самого раннего возраста, и она его хорошо знала, она к нему обратилась через программу, попросила о помощи», – поделилась звезда.

Борисова отметила, что зависимые люди часто конфликтуют с родными и попадают в неприятные ситуации, из которых нужно учиться выбираться. Оглядываясь на свое прошлое, теледива благодарна близким за все.

«Боже мой, они спасли мою жизнь! С мамой все сложилось наилучшим образом, потому что она поначалу не хотела меняться, продолжала быть созависимой родственницей. Мне сложно было в общении с ней не раздражаться, не обижаться. Тут она пошла мне навстречу, и сама два года занималась по программе созависимости», – объяснила блондинка.

По словам знаменитости, у женщины тоже была терапия – только для родственников зависимых людей. Уже через два года женщина сильно изменилась и наладила отношения с дочерью.

«Не могу сказать, что они идеальны, но по крайней мере, намного лучше, чем были», – заключила она.

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