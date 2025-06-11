«Беременность с двух сторон»: Собчак высмеяли за фото в костюме, который подчеркнул ее живот

В Сети высмеяли Ксению Собчак за фото в костюме, который подчеркнул ее живот. Журналистка показала новый снимок в соцсети.

Ксения Собчак отправилась на шопинг в элитный бутик. Находясь в салоне, журналистка была на связи со стилистом, который оценивал ее выбор. Первым делом знаменитость взяла на примерку костюм из юбки и жакета с анималистичным принтом. Собчак показался образ красивым, но пользователи Сети ее раскритиковали. В первую очередь, они отметили, что наряд подчеркнул живот Ксении. Это спровоцировало разговоры о беременности журналистки.

«У Ксении беременность в этом наряде с двух сторон! Она беременна? Снимите это немедленно и сожгите!» — написали россияне.

Также журналистка примерила туфли, которые она назвала «жабьими лапками». Собчак дала понять, что обувь ей не по душе. Однако стилист Ксении одобрил выбор, после чего она отправилась на кассу.

«Жабьи тапочки какой-то фирмы. Радость моего стилиста. На самом деле, неплохо. Главное, что таких ни у кого нет», — высказалась знаменитость.