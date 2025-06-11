Ксения Собчак назвала Гогунского мечтой для многих после скандального интервью

Журналистка Ксения Собчак высказалась о своем интервью с актером Виталием Гогунским, после которого его начали называть абьюзером. Однако телеведущая считает это неправильным. По ее мнению, звезда «Универа» - мечта многих женщин.

В личном Telegram-канале Ксения отметила, что проверила Виталия на детекторе лжи. Он показал, что актер никогда не бил и не унижал женщин. Единственное, в чем его можно обвинить, это в том, что он не любит, когда любимая рядом с ним в плохом настроении. И многих россиянок, по ее мнению, это устраивает.

«Для среднестатистической зрительницы канала «Россия» – добрый такой, желанный жених. Женщин, как показал детектор, никогда не бил, хочет просто, чтоб она настроение не портила – уже круто. Еще и сам работящий, водку не пьет с утра до вечера и на юга отвезет. Реально мужик – мечта для многих», - поделилась Собчак.

Напомним, что Виталий Гогунский в интервью заявил, что женщина не имеет права быть рядом с мужчиной в плохом настроении. А если она болеет, то необходимо скрывать свой недуг или же закрываться в отдельной комнате.

Ранее Валерия Гай Германика заявила, что во взглядах Виталия Гогунского виновата его мама.