45-летняя Виктория Боня похвасталась фигурой в платье 13-летней дочери

Блогер и телеведущая Виктория Боня в личном блоге похвасталась стройной фигурой. Она взяла из гардероба 13-летней дочери Анджелины платье и примерила на себя.

На опубликованных кадрах 45-летняя Боня красуется в обтягивающем платье на тонких бретельках с леопардовым принтом.

«Нашла платье в гардеробе Энджика. Ну явно она его для меня заказывала. Платье за 20 долларов», - разоткровенничалась Боня.

Виктория призналась, что дочь часто берет наряды из ее гардероба, так как у них один размер не только одежды, но и обуви. Поклонники Бони похвалили ее фигуру и отметили красоту и моложавость блогерши.

«На такой красивой женщине платье хоть за 20 баксов, хоть за 10 будет смотреться бомбически», - заверили комментаторы.