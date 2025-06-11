45-летняя Виктория Боня похвасталась фигурой в платье 13-летней дочери
© Scott Garfitt/Invision/East News
Блогер и телеведущая Виктория Боня в личном блоге похвасталась стройной фигурой. Она взяла из гардероба 13-летней дочери Анджелины платье и примерила на себя.
На опубликованных кадрах 45-летняя Боня красуется в обтягивающем платье на тонких бретельках с леопардовым принтом.
«Нашла платье в гардеробе Энджика. Ну явно она его для меня заказывала. Платье за 20 долларов», - разоткровенничалась Боня.
Виктория призналась, что дочь часто берет наряды из ее гардероба, так как у них один размер не только одежды, но и обуви. Поклонники Бони похвалили ее фигуру и отметили красоту и моложавость блогерши.
«На такой красивой женщине платье хоть за 20 баксов, хоть за 10 будет смотреться бомбически», - заверили комментаторы.
Ранее Виктория Боня раскрыла, сколько отдала за экспедицию на вершину Эвереста. Все восхождение обошлось ей в 20 миллионов рублей. Однако, по словам телеведущей, можно заплатить и меньше – около 6 миллионов.