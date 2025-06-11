НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 11 июня 2025, 09:54
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45-летняя Виктория Боня похвасталась фигурой в платье 13-летней дочери

45-летняя Виктория Боня похвасталась фигурой в платье 13-летней дочери

© Scott Garfitt/Invision/East News

Блогер и телеведущая Виктория Боня в личном блоге похвасталась стройной фигурой. Она взяла из гардероба 13-летней дочери Анджелины платье и примерила на себя.

На опубликованных кадрах 45-летняя Боня красуется в обтягивающем платье на тонких бретельках с леопардовым принтом.

«Нашла платье в гардеробе Энджика. Ну явно она его для меня заказывала. Платье за 20 долларов», - разоткровенничалась Боня.

Виктория призналась, что дочь часто берет наряды из ее гардероба, так как у них один размер не только одежды, но и обуви. Поклонники Бони похвалили ее фигуру и отметили красоту и моложавость блогерши.

«На такой красивой женщине платье хоть за 20 баксов, хоть за 10 будет смотреться бомбически», - заверили комментаторы.

45-летняя Виктория Боня похвасталась фигурой в платье 13-летней дочери

© PrtScr страницы Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Ранее Виктория Боня раскрыла, сколько отдала за экспедицию на вершину Эвереста. Все восхождение обошлось ей в 20 миллионов рублей. Однако, по словам телеведущей, можно заплатить и меньше – около 6 миллионов.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Анна Воробьева
Теги:
Виктория Боня
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