Беременная жена актера Александра Петрова пожаловалась на боли в спине

Беременная жена актера Александра Петрова пожаловалась на самочувствие. По словам 23-летней Виктории Антоновой, ее стали мучать боли в спине.

«Единственное, что начало беспокоить под конец беременности — это боль в лопатках», — разоткровенничалась будущая мама в своем Telegram-канале.

Виктория также призналась, что в кругу ее подруг она первая, кто станет мамой, поэтому ей даже не с кем посоветоваться и пообщаться на темы беременности и родов.

Ранее будущие родители устроили гендер-пати, на котором узнали, что ожидают мальчика. Виктория была очень счастлива, так как всегда мечтала именно о наследнике.

Также сообщалось, что Александр Петров рассказал правду о знакомстве с Викторией. По словам актера, девушка сама нашла его в соцсетях и написала после их случайной встречи в кафе. При этом Александр состоял в то время в отношениях с коллегой Стасей Милославской, но внезапно для всех повел в ЗАГС другую.