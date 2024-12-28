«Ты должна быть умной девочкой, напиши мне»: актер Петров рассказал правду о знакомстве с женой Викторией

Актер Александр Петров рассказал правду о знакомстве с Викторией, которая вышла за него замуж, а сейчас беременна от него. В интервью Светлане Бондарчук звезда признался, что девушка сама нашла его в соцсетях и написала ему после его «намека» в кафе.

Знаменитость не так часто делится подробностями личной жизни, а уж свадьба с Викторией стала для общественности шоком. Незадолго до этого все обсуждали роман Александра с коллегой Стасей Милославской, но вдруг появилась новая девушка. Она очаровала артиста так, что он повел ее в ЗАГС.

Ранее Петров рассказывал, что впервые увидел любимую в кафе. А теперь поделился подробностями знакомства. Оказалось, что Виктория сама написала актеру в соцсетях, но мужчина ей на это намекнул.

Виктория пришла в кафе с подругой и мамой, а он встречался там с друзьями. Подруга девушки хотела сфотографироваться с актером, Вика не решалась.

«А я смотрел на Вику и думал, может и она захочет. А Вика очень стеснительный человек, и Таня, моя любимая теща, мама сказала ей: «Вик, ну иди сфотографируйся», – вспомнил Александр.

Петров признался, что девушка ему понравилась, но он не понимал, как с ней обменяться контактами. Он не стал просить у Виктории номер телефона и своего не оставил, а просто на прощание крикнул «Хорошего вечера». Вспоминая это, актер рассмеялся.

«Почему в голову пришло «хорошего вечера» на все Патриаршие пруды, не знаю. Люди там аж вздрогнули в этот момент. В этом «хорошего вечера» было, означало, «найди меня, меня не сложно найти. Ты должна быть умной девочкой, напиши мне». И она написала», – эмоционально поделился звезда.

Актер добавил, что после встречи пришел в свой офис и стал ждать, когда Виктория напишет. И девушка прислала сообщение.

Ранее мы писали о том, что молодая жена Петрова показала фото в купальнике.