Раскрыты подробности беременности жены Петрова: кто родится у звезды «Полицейского с Рублевки»

В конце 2024 года актер Александр Петров и его жена Виктория рассекретили, что скоро впервые станут родителями. Подробности пара не раскрыла, зато детали выяснили журналисты. Оказалось, что супруги уже узнали пол малыша. У них будет сын.

Как пишет Super в своем сообществе ВКонтакте, будущие родители устроили гендер-пати, на котором узнали, что ожидают мальчика. И если верить инсайдеру, то Виктория была очень счастлива, так как всегда мечтала именно о наследнике.

Отмечается, что о беременности актер с женой узнали, когда находились в Тобольске, где у Петрова проходили съемки. Увидев две заветные полоски на тесте, они сразу же позвонили родителям. Причем мама Виктории не сразу поверила дочери и зятю, она посчитала, что ее разыгрывают.

Также источник рассказал, что беременность жены артиста протекает хорошо. Ей во многом помогает мама. Самих родов Виктория не боится и ждет встречи с малышом.

Ранее Александр Петров купил дом на Рублевке перед рождением ребенка.