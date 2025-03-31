Беременная ведущая Ида Галич показала округлившийся живот

Для кадра 34-летняя женщина расположилась перед зеркалом в бикини. Она позировала с мокрыми распущенными волосами и без макияжа.

Снимок был сделан во время отдыха Галич вместе с семьей на море.

Ранее мы писали о том, что Галич похвасталась прессом на пятом месяце вынашивания ребенка. Ида призналась, что ей пришлось взяться за питание, чтобы не повторить опыт первой беременности, когда она набрала 28 килограммов.

Также Галич рассказала, что легче переносить вторую беременность ей помогает йога.