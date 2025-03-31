Опубликовано 31 марта 2025, 10:531 мин.
Беременная ведущая Ида Галич показала округлившийся живот
© Starface.ru
Российская телеведущая Ида Галич, беременная вторым ребенком, показала фигуру в купальнике. Фотографией она поделилась в социальных сетях.
Для кадра 34-летняя женщина расположилась перед зеркалом в бикини. Она позировала с мокрыми распущенными волосами и без макияжа.
Снимок был сделан во время отдыха Галич вместе с семьей на море.
Ранее мы писали о том, что Галич похвасталась прессом на пятом месяце вынашивания ребенка. Ида призналась, что ей пришлось взяться за питание, чтобы не повторить опыт первой беременности, когда она набрала 28 килограммов.
Также Галич рассказала, что легче переносить вторую беременность ей помогает йога.
Источник:Социальные сети
Автор:Евгений Калюгин