Скрыла живот объемным пиджаком: Кети Топурия вышла на сцену на позднем сроке беременности

Солистка группы «А-Студио» Кети Топурия находится на поздних сроках беременности. Певица станет мамой в третий раз. Но, несмотря на свое положение, 37-летняя артистка продолжает активно выступать. Недавно она исполнила хит группы с участницей «Новой Фабрики звезд».

Кети не торопится уходить в декрет и с удовольствием приняла предложение продюсеров проекта поддержать на сцене молодых конкурсантов. Она выступила вместе с молодой участницей Софьей Полозковой, исполнив хит группы «А-Студио» «Тик-Так», пишет StarHit.

Певица, выйдя на сцену, пыталась скрыть округлившийся живот объемным голубым пиджаком. Но все равно видно, что артистка находится на поздних сроках беременности, поэтому члены жюри принялись ее поздравлять и желать счастливого материнства.

Недавно появилась информация о том, что артистка ждет третьего ребенка. Как утверждают знакомые певицы, Кети Топурия и Лев Деньгов планировали пополнение в семье. Согласно источнику, знаменитость находится на седьмом месяце беременности.

Кети Топурия и Лев Деньгов вступили в брак в 2020 году. В 2021 году у супругов родился сын Адам. Кроме того, у артистки есть дочь Оливия, которая родилась в 2015 году в браке с бизнесменом Львом Гейхманом.