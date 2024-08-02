Беременная Мария Погребняк потратила на роддом 280 тысяч рублей

35-летняя блогерша Мария Погребняк заявила, что потратила на роддом 280 тысяч рублей. Знаменитость рассказала о подготовке к родам в Telegram-канале.

Мария подписала контракт с роддомом в Москве, в котором она будет находиться 3 дня. У Погребняк будут индивидуальная палата, личный врач, шестиразовое питание и полное обследование малыша. По словам знаменитости, ей не надо собирать сумку в роддом: на месте выдадут все необходимые вещи. За полный пакет услуг она заплатила 280 тысяч рублей.

«Прямо в палате оформляют свидетельство о рождении ребенка», — высказалась Мария.

Ранее блогера Марию Погребняк смутило заявление Павла Дурова о его 100 биологических детях. Подробности читайте в этой новости.

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