«Мы растеряны»: беременная Сати Казанова и ее муж узнали пол ребенка

Певица Сати Казанова рассказала, что они с мужем-итальянцем Стефано Тиоццо устроили гендер-пати, чтобы узнать пол будущего ребенка. Звезда призналась, что они с супругом «растеряны».

Исполнительница объявила о своей беременности в начале июня 2024 года. Она опубликовала в соцсетях фотосессию с округлившимся животом в красивых нарядах. Поклонники интересовались, кто родится у супругов – мальчик или девочка.

На днях 41-летняя артистка призналась, что они устроили праздник в честь малыша, чтобы узнать его пол. Он называется «гендер-пати». Торжество с сюрпризом прошло еще в мае этого года.

«Конверт, где хранилась тайна про пол ребеночка, первой вскрыла Марьяша — моя сестричка. Познакомилась с ним первой и теперь претендует на звание любимой тетушки», — поделилась Сати.

Звездная семья собралась на ужин в ресторане, куда принесли торт. Десерт оказался непростой, внутри была начинка, цвет которой указывал на пол будущего малыша.

«Мы со Стефано немного растеряны, все-таки это первый опыт. Оба, если откровенно, не очень-то еще взрослые внутри. Возможно, от того мы и ждали столько лет. Всему свое время», — рассказала звезда.

На мероприятии была и семья итальянца. Но они не смогли присутствовать лично, но следили за действиями с помощью видеосвязи. Когда супруги разрезали торт, то узнали правду о первенце, правда, поклонникам об этом пока решили не рассказывать.

Ранее мы писали о том, что певец Григорий Лепс сменил прическу после отпуска с 18-летней невестой. Звезда неожиданно появился в ресторане наполовину лысым.