«Тяжелое бремя»: Погребняк отреагировала на заявление Дурова о его 100 биологических детях

Российская блогер Мария Погребняк прокомментировала резонансное заявление предпринимателя Павла Дурова о том, что он является отцом более 100 биологических детей. Соответствующий пост она опубликовала в своем Telegram-канале.

По словам знаменитости, в высказывании Дурова ее смутило решение программиста в будущем открыть исходный код своей ДНК, чтобы его биологическим детям было легче найти друг друга.

«Для кого-то из них это может облегчить поиск родственных душ, а ведь для кого-то это станет шокирующим откровением, если они считали своих родителей кровными. Более того, легко представить себе сценарий, в котором бесконечное множество новообретенных родственников начнут назойливо посещать вас в поисках связи и внимания. Сначала это может казаться интересным, даже забавным, но со временем может превратиться в тяжелое бремя», - написала она.

Погребняк также предупредила, что для родителей биологических детей основателя Telegram обнародование информации о коде ДНК бизнесмена тоже может стать ударом.

Ранее мы писали, что Мария Погребняк снялась в фотосессии с новым женихом.