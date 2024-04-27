Беременная Кэти Топурия улетела из России накануне родов

Известная певица Кэти Топурия уехала из России накануне третьих родов. Соответствующую публикацию она разместила в своем микроблоге.

Так, 37-летняя артистка отправилась в отпуск за границу. Звезда поделилась с поклонниками видеороликом прекрасного заката. При этом место своего пребывания Топурия предпочла оставить в секрете.

Напомним, Кети Топурия вышла замуж за предпринимателя Льва Деньгова в 2020 году. Спустя год у пары родился общий ребенок. Мальчика назвали Адамом. Певица также воспитывает дочь Оливию от первого брака с бизнесменом Львом Гейхманом. Знаменитость признавалась, что первое время девочка не воспринимала отчима всерьез и игнорировала его замечания, однако мужчине удалось найти подход к ней.

В начале февраля текущего года стало известно, что Топурия ждет третьего ребенка.

Ранее телеведущая Ксения Бородина сообщила, что улетела с детьми из России в Дубай. Знаменитость призналась, что ревела перед поездкой в аэропорт.