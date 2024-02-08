«На седьмом небе от счастья»: певица Кети Топурия ждет третьего ребенка

Певица Кети Топурия ждет третьего ребенка. Солистка группы «А-Студио» находится на седьмом месяце беременности.

В 2021 году в семье у 37-летней артистки и ее мужа Льва Деньгова появился на свет сын Адам. Но супруги очень хотели еще детей и планировали вновь стать родителями.

«Поэтому оба на седьмом небе от счастья. И, кстати, месяц — тоже седьмой. Беременность протекает довольно легко, Кети продолжает периодически выступать на закрытых мероприятиях, но воздерживается от светских выходов и больших концертов», — рассказал источник из окружения артистки StarHit.

В декрет Кети планирует на более поздних сроках, незадолго до родов, как и во время второй беременности. Сейчас они с мужем активно готовятся к долгожданному событию.

Будущий малыш станет третьим для Кети — у артистки, помимо сына Адама, есть восьмилетняя дочь Оливия от первого брака с бизнесменом Львом Гейхманом. У Деньгова также есть дети от прошлых отношений — сын Леонид и дочь Шошана.

Ранее Кети Топурия приобрела недвижимость в Дубае за 300 миллионов рублей. Новое жилье певицы находится в элитном комплексе, причем ей удалось вложить деньги довольно удачно. При минимальной стоимости апартаментов в семь миллионов долларов она смогла потратить всего четыре.