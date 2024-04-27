«Ревела, как маленькая девочка»: Ксения Бородина улетела из России вместе с детьми

Телеведущая Ксения Бородина заявила, что вместе с детьми улетела из России. В личном блоге знаменитость призналась, что ревела перед поездкой в аэропорт.

Ксения Бородина призналась, что не может побороть страх полетов. По словам телеведущей, она всегда плачет на учебе, поскольку пропускает все через себя, и перед самолетом.

«Вчера ревела, как девочка маленькая. Я уже больше трех лет реву либо на учебе, потому что там много прорабатываю, либо перед самолетом. Две причины слез. Я боюсь лететь и обожаю путешествовать, не могу побороть этот страх. Причем, он всегда до, даже не в самолете. В самом самолете даже не так страшно, как перед ним. А впереди еще полеты и полеты», — поделилась Ксения Бородина.

Знаменитость рассказала, что в настоящее время она вместе с дочерьми находится в Дубае. Ксения Бородина уже опубликовала в соцсети кадры с отдыха.

Напомним, в 2008 году Ксения Бородина вышла замуж за бизнесмена Юрия Будагова. Через год у пары родилась дочь Маруся. Однако в 2011 году супруги развелась.

В 2015 году телеведущая вступила в брак с бизнесменом Курбаном Омаровым. В том же году у супругов родилась дочь Теона. В 2021 году стало известно о расставании пары.

Ранее сообщалось о том, что Ксения Бородина рассказала об увлечении психологией.