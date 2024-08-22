Подарившая дочери телефон-раскладушку Анна Хилькевич ответила на нападки хейтеров

Актриса Анна Хилькевич ответила на нападки хейтеров в Сети из-за подарка дочери на день рождения. На шестилетие родители решили купить Анне-Марии телефон. Но не смартфон, а кнопочный.

По словам звезды «Универа», ей совершенно не стыдно за то, что она решила не покупать ребенку дорогой гаджет. Она отметила, что для нее важно, чтобы дочь не соревновалась с другими детьми – у кого круче. Однако с позицией Анны многие не согласились. Пользователи раскритиковали ее, так как посчитали, что подаренная модель телефона давно устарела и была популярна лишь в 2000-е годы.

«Не стыдно ли дарить? Нет, не стремно. Мало того, я горжусь, что мы дарим такой телефон. Учитывая обстоятельства, мы можем подарить ей любой. Я не хочу, чтобы мой ребенок мерился с другими, у кого круче. Телефон для ребенка — просто телефон», - заявила Хилькевич в блоге.

Напомним, что перед днем рождения младшей дочери актрисы сменили имя. Родители девочки захотели это сделать, так как все имена в их семье начинаются на букву «А».

Ранее Анна Хилькевич раскрыла, на сколько поправилась во время третьей беременности.