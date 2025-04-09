«Мы тебя очень ждали»: Александр Петров подтвердил рождение сына и раскрыл его имя

Актер Александр Петров подтвердил новость, что у него родился первенец. Звезда кино опубликовал несколько снимков с малышом и признался, что они с женой Викторией назвали мальчика Федором.

Александр вышел на связь с фанатами в личном блоге и сообщил радостную новость — его супруга действительно родила. Произошло это 6 апреля. Актер разместил несколько трогательных снимков, на которых держал ребенка на руках, целовал Викторию и даже плакал.

«Добро пожаловать на нашу планету, Федор Александрович! Мы тебя очень ждали! Мы тебя очень любим! Любимая жена, спасибо за сына! Ты – Богиня! Я тобой горжусь, восхищаюсь и очень тебя люблю», - написал Петров.

Напомним, что беременность пара долгое время скрывала. Виктория выходила в свет в одежде, которая прикрывала живот, из-за чего и появились слухи о ее положении. Но о скором пополнении супруги рассказали уже на поздних сроках.

Источники из окружения пары делились, что роды Виктории прошли без осложнений. Рядом с ней была профессиональная доула, которая помогала ей и подсказывала, что делать.

Ранее сын актрисы Татьяны Васильевой стал отцом в пятый раз.