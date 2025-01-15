Беременна или нет? Ренату Литвинову поздравляют с пополнением в семье

23-летняя дочка Ренаты Литвиновой спровоцировала разговоры о беременности. Об этом сообщает Telegram-канал НеМалахов.

Рената Литвинова отметила 58-летие в Париже и показала праздничные фото. На одном из снимков внимание привлекла ее 23-летняя дочка. Для выхода в свет Ульяна выбрала свободное черное платье, которое не смогло скрыть округлившиеся формы. По мнению источника, девушка сильно поправилась, и это может говорить о ее беременности.

Сама Литвинова не комментирует слухи о пополнении в семье, но подписчики, увидев снимки, принялись поздравлять ее с радостным событием.

«Дети — это хорошо», — написали фолловеры.

Напомним, Ульяна уже много лет живет в Европе, где учится в Королевской академии изящных искусств Антверпена.

Ранее Рената Литвинова выставила на продажу личные вещи на 6 млн рублей. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что 29-летняя беременная Лиза Моряк восхитила съемкой в топе и с цветами в волосах.