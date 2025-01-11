Не на что жить в Париже: уехавшая из России Рената Литвинова выставила на продажу личные вещи

Уехавшая из России актриса и режиссер Рената Литвинова выставила на продажу свои личные вещи. Она рассчитывает заработать более 6 миллионов рублей.

Как сообщает Telegram-канал Mash, расстаться с любимыми вещами Литвинову вынудило безденежье. Актрисе не на что жить в Париже.

57-летняя Рената решила освободить гардероб и заработать на своих старых пиджаках, юбках, жакетах, брюках и другой одежде.

При этом изначально режиссер попросила за свой гардероб 8 478 014 рублей, но желающих не нашлось, поэтому пришлось делать скидку. Литвинова готова торговаться и уступить до 72% от начальной цены. Если ей удастся продать все лоты, то она выручит 6 280 400 рублей.

Ранее Рената уже пыталась заработать на продаже своих картин, а также фотоальбома с автографом. При этом стоимость лотов не превышала 30 тысяч рублей.

Напомним, Рената Литвинова уехала из России в 2022 году. Режиссер обосновалась в Париже, где купила квартиру неподалеку от Триумфальной арки. За границей актриса сотрудничает с разными модными брендами и участвует в показах.

Долгое время Литвинова не появлялась в Москве, но 4 декабря 2024 года увидели в Столешниковом переулке.