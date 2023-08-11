Беда не приходит одна: пострадавшая в ДТП Лада Дэнс столкнулась с новой проблемой

Директор Лады Дэнс рассказал о проблемах с речью у певицы после пережитого ДТП. Сергей Пудовкин поделился откровением в беседе с изданием mk.ru.

В личном блоге артистки появился пост, который заинтриговал подписчиков. По словам Лады, многие СМИ публикуют ложную информацию о ней. Вот почему в скором времени она расскажет всю правду о пережитой аварии.

Пудовкин уточнил: видео с откровением появится в соцсети только через несколько дней. На данный момент у певицы есть «косметические проблемы», возникшие в результате ДТП, а также «сложности с речью». При этом Сергей уверяет, что Лада идет на поправку благодаря усердным стараниям врачей.

«Врачи сделают всевозможное для минимизации последствий перенесенной аварии на лице. Этому уделяется самое активное внимание», — резюмировал Пудовкин.

Ранее певица Лада Дэнс впервые вышла на связь после ДТП и рассказала о своем состоянии. Подробности смотрите в этой статье.

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