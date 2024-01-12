Baza: в Таиланде и Индонезии отменили концерты комика Руслана Белого*

В Таиланде и Индонезии отменили концерты комика Руслана Белого* (признан иноагентом на территории РФ). Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

7 и 9 января юморист должен был выступить в Таиланде, а через несколько дней — на Бали. Однако его концерты не состоялись. Купившим билеты пришло письмо об отмене, в котором не была названа причина случившегося. Руслан считает, что срыв выступлений произошел из-за его политической позиции. По словам знаменитости, организаторы мероприятия просили его подписать письмо с требованием не критиковать власть РФ.

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*признан иноагентом на территории РФ