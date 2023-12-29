Уехавший из России комик Руслан Белый* пожаловался на жизнь в Испании: «Это был культурный шок»

Комик Руслан Белый* (признан иноагентом на территории РФ) уехал из России и обосновался в Испании. Юморист признался, что у него возникли сложности с поиском жилья в Барселоне.

После переезда в Испанию у комика не было вида на жительство, контракта на работу и банковских карт. Именно поэтому найти квартиру Белому* оказалось сложно.

«Это было культурным шоком, когда ты ищешь объявления, обращаешься, и тебе такие: „Нет“», — пояснил юморист в подкасте юмориста Дмитрия Романова на YouTube.

Он также добавил, что арендодателей мало интересует, сколько зарабатывают арендаторы.

После долгих поисков Руслан* снял квартиру за три тысячи евро в месяц (303 тысячи рублей).

Напомним, ранее комик рассказал, что может позволить себе и своей семье хорошую жизнь в Испании, благодаря деньгам, заработанным в России. Главной задачей комик ставит себе не влезать в серьезные траты, чтобы в дальнейшем жить на проценты от отложенных средств.

*(признан иноагентом на территории РФ)