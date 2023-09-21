Baza: телеведущую Лихитченко выписали из больницы после перенесенного инфаркта

Телеведущую Азу Лихитченко выписали из больницы после перенесенного инфаркта. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

4 сентября 2023 года стало известно о госпитализации знаменитости. Телеведущая почувствовала себя плохо уже за день до этого. Несмотря на жалобы, она отказалась от медицинской помощи. Когда Лихитченко попала в больницу, то врачи диагностировали у нее инфаркт миокарда. Из-за осложнений телеведущая провела в реанимации две недели.

Медицинским сотрудникам удалось стабилизировать ее состояние. 18 сентября Лихитченко выписали из больницы.

Ранее мы писали о том, что телеведущую Азу Лихитченко в день госпитализации смотрел семейный терапевт. Подробности смотрите в этой статье.

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