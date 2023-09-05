Народную артистку Азалию Лихитченко в день госпитализации смотрел семейный терапевт

Народную артистку РСФСР, телеведущую Азу (Азалию) Лихитченко перед госпитализацией смотрел семейный врач. Оценив показатели здоровья, он настоял на срочном вызове скорой.

Подробности сообщает сайт mk.ru.

Как выяснило издание, 3 сентября телеведущей вызвали скорую, но она отказалась от госпитализации. Уже тогда 85-летнюю Лихитченко мучали удушье и слабость.

На следующий день после визита медиков к ней домой пришел семейный терапевт. Врач измерил давление и температуру, проверил кардиограмму. После этого медик настоял на вызове скорой помощи. При этом артистка чувствовала только усталость и сонливость.

В карете скорой помощи ей стало хуже. В больницу ее доставили с инфарктом. Состояние Лихитченко стабильно тяжелое.

Ранее сообщалось, что она находится в реанимации. Лечение осложняет наличие хронических заболеваний. Речь идет о заболевании дыхательных путей, из-за которого определить предынфарктное состояние может быть очень сложно.