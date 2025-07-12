База «Миротворца» пополнилась новым именем: в список попал известный российский шеф-повар

51-летнего шеф-повара Константина Ивлева внесли в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец», сообщает ТАСС.

Ведущий программы «На ножах» попал в список еще в 2021 году за посещение Крыма.

Известно, что в базе сайта с 2018 года также присутствует ведущая программы «Едим дома» Юлия Высоцкая.

Напомним, сайт «Миротворец» был создан в 2014 году. На нем публикуются персональные данные тех, кто по мнению владельцев сайта угрожает безопасности Украины. В списке присутствуют многие российские знаменитости: Марк Эйдельштейн, Филипп Киркоров, Лолита и другие.

Ранее база ресурса пополнилась новым именем. В списке появился российский хоккеист Александр Овечкин. Местные власти считают, что спортсмен покушался на суверенитет страны и принимал участие в распространении пропаганды.

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