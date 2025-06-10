Объявили «врагом народа» на Украине: Александра Овечкина включили в базу «Миротворец»

Сайт «Миротворец» полнился новым именем. В базе данных ресурса появился российский хоккеист Александр Овечкин, передает Telegram-канал Sport Baza.

«Миротворец» публикует информацию о людях, которые якобы угрожает национальной безопасности Украины. Так, Овечкина объявили на Украине «врагом народа». Местные власти считают, что спортсмен покушался на суверенитет страны и принимал участие в распространении пропаганды.

Кроме того, авторы «Миротворца» указали еще одну причину включения хоккеиста в список. По их мнению, Александр принимал участие в международных соревнованиях, чтобы «отбелить репутацию России».

Ранее сообщалось, что в украинский «Миротворец» попал Владимир Мединский, помощник президента РФ Владимира Путина. Создатели ресурса указали на нем информацию о его жене и детях.