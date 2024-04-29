Baza: барабанщик «Коррозии металла» не впадал в кому после рейда силовиков

Барабанщик «Коррозии металла» не впадал в кому после рейда силовиков. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, лидер группы Сергей Троицкий сообщил о коме барабанщика для привлечения внимания к действиям силовиков, сорвавших концерт.

Как сообщает Baza, директор группы Мария Рунова получила сотрясение мозга в результате рейда. Также в числе пострадавших был один из организаторов концерта: врачи диагностировали у него ушиб пальца.

«Зачем нужно было так жестко разгонять? Зачем нужно было бить людей, которые приехали послушать нас из других городов? В чем посыл такой жестокости?» — высказался один из участников коллектива.

По данным источника, гитаристы «Коррозии металла» были оштрафованы нижегородским судом на 1 тысячу рублей за пропаганду либо демонстрацию нацистской символики. Они надели футболки с провокационным изображением.

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