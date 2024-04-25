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Опубликовано 25 апреля 2024, 17:11
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В Калининградской области призвали отменить трибьют-концерт поддержавшей Украину группы Rammstein

Общественники призвали отменить шоу Tribute Rammstein в Калининградской области.
В Калининградской области призвали отменить трибьют-концерт поддержавшей Украину группы Rammstein

© IMAGO/Eibner-Pressefoto/Fabian Friese/Imago Stock and People/East News

Шоу «Tribute Rammstein с симфоническим оркестром. The Best of 30 years», которое запланировано на 27 апреля в Светлогорске, оказалось под угрозой срыва. Общественная организация «Сибирская правозащитная группа «Радетель» призвала губернатора Калининградской области Антона Алиханова запретить концерт, в ходе которого будут исполняться песни поддерживающего Украину коллектива.

«Как следует из анонса концерта в Светлогорске, намечено не только исполнение музыки, но и песен Rammstein. Очевидно, что исполнение репертуара группы – это и популяризация её идеологии», - приводит Абзац текст обращения общественников.

Они также напомнили, что Rammstein открыто выступает в поддержку ВСУ и называет Россию «агрессором». Общественники обратили внимание губернатора и на фронтмена группы Тилля Линдеманна, который якобы пропагандирует «девиантное поведение».

Ранее в Барнауле отменили концерт рэпера Xolidayboy по требованию возмущенных жителей.

Источник фото:IMAGO/Eibner-Pressefoto/Fabian Friese/Imago Stock and People/East News
Источник:Абзац
Автор:Анна Воробьева
Теги:
Калининградская область
концерт
Rammstein