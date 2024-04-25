Певец JONY сорвал концерты в Челябинске и Екатеринбурге по личным причинам
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В двух уральских городах отменили концерты певца JONY. Речь идет о выступлениях в Челябинске и Екатеринбурге. Причины отмены разные.
Подробности приводит URA.RU.
Концерт в Челябинске планировался на 3 мая. Он будет перенесен на осень. Организатор сообщил изданию, что на перенос повлияли просьбы перенести концерт из-за праздников, а также личные причины певца и его агентства.
Затем стало известно об отмене выступления в Екатеринбурге. Организатор написал в соцсетях: «К сожалению, по техническим причинам мы вынуждены перенести концерт JONY».
Первоначально артист должен был выступить 2 мая. В ближайшее время будет названа новая дата мероприятия.
Ранее сообщалось, что певец Гарик Сукачев отменил концерт в Челябинске. Это произошло из-за конфликта с организатором, который не выполнил ряд условий.