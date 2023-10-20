«Не собиралась уезжать»: Нонна Гришаева высказалась о своем отъезде

Звезда «Папиных дочек» Нонна Гришаева назвала Одессу лучшим местом в мире, об этом она рассказала в интервью сайту «Москвич Mag».

Актриса рассказала, что она родилась и провела все детство в Одессе. По словам Гришаевой, ее переезд был скорее вынужденным из-за того, что в городе не было театрального вуза.

«Для меня Одесса — это самое прекрасное место в мире, откуда я не собиралась никуда уезжать. Я просто хотела учиться в театральном вузе. Притом что в конце 1980-х в Одессе было огромное количество театров и киностудия, там не было театрального вуза», — сообщила она.

Гришаева призналась, что она рассчитывала вернуться после окончания университета в родной город, но Москва ее не отпустила.

«Я вышла замуж, меня пригласили работать в три лучших театра Москвы, тогда это было редкостью, ведь ежегодно из театральных вузов выпускается огромное количество актеров, которые мечтают попасть в театр. Затянула меня Москва», — рассказала Гришаева.

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