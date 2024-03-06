90-летняя мать Малышевой попала в больницу после падения вскоре после выписки

Мать телеведущей Елены Малышевой вновь попала в больницу. Недавно 90-летнюю пенсионерку выписали, но дома она упала и травмировалась.

В личном блоге врач сообщила, что ее семью преследует «тупик с больницами». Дело в том, что ее пожилая родительница не успела отметить возвращение в родные стены, как снова оказалась в клинике. По признанию Малышевой, Галина Морозова случайно упала и сильно ударилась головой, поэтому пришлось вызывать бригаду скорой помощи.

В больнице медики после обследования не обнаружили у матери Елены никаких переломов. Однако у нее огромная гематома. Малышева поделилась, что переживает за родного человека, но надеется на ее скорое выздоровление.

«Вот такая жизнь, но я надеюсь на лучшее», - призналась телеведущая.

Напомним, что из-за возраста Галина Морозова стала все чаще сталкиваться с проблемами со здоровьем. Ее дочь делилась, что у нее начал «слабеть разум». Также уже несколько месяцев пенсионерка не может самостоятельно передвигаться.

Ранее Елена Малышева показала лицо после многолетнего применения ботокса.