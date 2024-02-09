«Все бабки теперь у нее»: что происходит в седьмом браке Алибасова с сиделкой

Продюсер Бари Алибасов признался, что отдал все свои деньги своей новой супруге. Напомним, что недавно музыкант женился в седьмой раз на сиделке, которая долгое время за ним ухаживала.

Возлюбленные пришли на съемки программы «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1» и рассказали о том, что происходит в их отношениях после брака. Алибасов поделился, что Елена была рядом с ним три года и прошла тяжелый путь – от беспомощного человека до ходунков и инвалидной коляски. Все это время они привыкали друг к другу, много общались, пока не влюбились.

Изначально, как призналась жена продюсера, она не думала о романе. Ей была важна только работа. Но потом у нее появились чувства к подопечному. При этом многие считают, что она вышла замуж только ради денег музыканта, но сама Елена это опровергла. А Бари Каримович заявил в шутку: «Скажу вам по секрету — все бабки теперь у нее».

Ранее племянница Бари Алибасова раскрыла причину его внезапной седьмой свадьбы. По ее мнению, он женился из-за того, что сын пиарился на его имени.