Балерине Волочковой сделали необычный сюрприз в честь 49-летия

Балерина Анастасия Волочкова устроила пышный праздник по случаю своего дня рождения. Она собрала друзей, коллег и журналистов в столичном ресторане. Имениннице сделали множество подарков, но один из сюрпризов был весьма необычным. Как сообщает mk.ru, звезде преподнесли песок из-под ее шезлонга на Мальдивах.

В распоряжении журналистов оказался ролик, на котором Волочкова в блестящем коротком платье и с париком на голове разговаривает с мужчиной. СМИ пишут, что это был ведущий конкурсов. Он предложил имениннице отгадать, откуда был привезен песок в его бутылке. Любительница Мальдивских островов сразу догадалась, о каком райском местечке идет речь.

«Это мальдивский песок. Знаешь, кто тебе его привез? Это привезла Танечка Тузова. Между прочим, тайно, я с ней договорился. Из-под лежака твоего. Это песок, по которому ты ходила», – заявил мужчина.

Волочкова рассмеялась, а ведущий отметил, что избранник Анастасии Марчел теперь должен «целовать» этот песок, ели он действительно влюблен.

Ранее мы писали о том, что Анастасия Волочкова рассказала о романе с 26-летним танцором. Она дала понять, что между ними действительно есть чувства после поездки на Мальдивы.

А вот друзья Анастасии Волочковой считают, что балерина закрутила пиар-роман для поддержания статуса роковой женщины. По их словам, молодой человек встречается с другими, а Настю это устраивает.