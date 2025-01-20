«Он и с другими встречается»: что известно о романе Волочковой с 25-летним танцором

Балерина Анастасия Волочкова провела свой традиционный отпуск на Мальдивах с мужчиной. Партнером знаменитости оказался танцор Марчел Абаби, которому всего 25 лет. Друзья артистки в беседе с Kp.ru заявили, что считают историю пиар-романом. Они также указали, что молодой человек встречается с другими, а Анастасию это устраивает.

По информации источника, в этот раз балерина выбрала более скромное жилье на Мальдивах – не виллу на воде, а бунгало на пляже. Друзья Волочковой сообщили, что за всё платила она. Но, возможно, были и скидки.

«На Мальдивах они сняли совместный клип, так что для парня это отличный пиар. Он надеется, что Волочкова поможет ему в продвижении его песен», – рассказали знакомые Марчела.

Но друзья балерины отметили, что у парня есть личная жизнь. Поэтому они считают, что Волочкова на самом деле не влюблена в танцора.

«Это пиар-роман. Возможно, кто-то заплатил Волочковой за его продвижение. Он и с другими встречается. Настю это, видимо, устраивает. Ей тоже нужен этот пиар-роман для поддержания имиджа роковой женщины», – предполагают ее друзья.

В окружении звезды считают, что Анастасия не хотела лететь на Мальдивы одна, вот и выбрала «поклонника», который оказался рядом.

Ранее мы писали о том, что Анастасия Волочкова назвала свою судьбу многострадальной в день рождения.