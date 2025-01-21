«Я наслаждаюсь»: Анастасия Волочкова сделала признание об отношениях с молодым танцором

Анастасия Волочкова любит интриговать новостями о своей личной жизни. Недавно экс-прима Большого театра вернулась с Мальдив, где ей составил компанию 26-летний танцовщик Марчел Абабий. В Сети сразу же возникли слухи о их романе, но звезда утверждала, что с молодым мужчиной ее связывает только дружба. Однако на своем дне рождении танцовщица все-таки призналась, что состоит в романтических отношениях.

20 января королева шпагатов с размахом отметила день рождения в столичном ресторане. На мероприятии звезду сопровождал ее спутник.

«Сейчас я наслаждаюсь романтическими отношениями и имею на это право, потому что я свободная женщина. А если говорить о серьезных отношениях, о которых я, конечно же, мечтаю, как любая женщина, то вы поймите, не дотянется», — рассказала Волочкова в разговоре с Super.ru, напомнив о романе с Сулеймане Керимовым.

Звезда мечтает, чтобы рядом с ней был мужчина, который мог бы стать опорой по силе духа, по мощи и масштабу личности.

Анастасия не собиралась афишировать свои отношения с Марчелом, но публика провела «расследование» и узнала все сама.

Ранее друзья артистки назвали ее отношения с молодым танцором пиар-романом. Они также указали, что мужчина встречается с другими, а Анастасию это устраивает.