Балерина Волочкова потратила на оформление дома к Новому году шестизначную сумму

С целью узнать примерную стоимость праздничного декора известной танцовщицы, фотографии которого она недавно опубликовала в своих соцсетях, редакция канала связалась с дизайнером Марией Елисиной. Она рассказала, что две искусственные ели, которые Волочкова установила у себя дома, стоят около 70−80 тыс. рублей за штуку, а их оформление — примерно 200 тыс. Работу флористов дизайнер оценила в 100−150 тыс. рублей.

«Особое внимание в оформлении дома уделено декору перил, для которого был использован высококачественный искусственный лапник. Общие затраты на него составили около 60 тысяч рублей. Декор занавесок и других элементов потребовал еще порядка 200 тысяч», — сказано в материале «Звездача».

По словам Елисиной, общая стоимость всех проведенных декоративных мероприятий достигает миллиона рублей.

Ранее мы писали о том, как украсил елку к Новому году певец Филипп Киркоров и как его дерево не понравилось поклонникам. Оригинальное оформление певца дизайнеры также оценили в миллион.