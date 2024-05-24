Балерина Анастасия Волочкова заявила, что зарабатывает деньги с 17 лет

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что самостоятельно зарабатывает деньги с 17 лет. Об этом сообщает Kp.ru.

Анастасия Волочкова стала гостьей музыкальной премии RU.TV. Балерина вышла на ковровую дорожку в белом платье и пообщалась с журналистами. В беседе с прессой она рассказала, как относится к общему семейному бюджету.

По словам Анастасии, для нее эта тема не является актуальной. Волочкова не состоит в браке и самостоятельно себя обеспечивает. Как выяснилось, балерина счастлива, что ей не приходится делить с кем-то бюджет.

«Я свободная самодостаточная женщина, сама зарабатывающая деньги с 17 лет, и поэтому у меня нет такого, чтобы был семейный бюджет, где мое, где его. Слава тебе, Господи», — высказалась знаменитость.

Ранее певец Прохор Шаляпин защитил Анастасию Волочкову после обвинений в алкоголизме. По его мнению, россияне оскорбляют балерину из-за своей нереализованности. Подробности читайте в этой новости.

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