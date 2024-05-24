Ставшую монахиней актрису Ольгу Гобзеву выживают из квартиры в центре Москвы

Актриса Ольга Гобзева, несколько лет назад ставшая монахиней, обратилась за помощью к журналистам. Выяснилось, что она может лишиться квартиры в центре Москвы. Как оказалось, ее пытается выжить некая миллиардерша.

Недвижимость звезды советского кино оценивается в несколько десятков миллионов рублей. И именно ее захотели получить мошенники. Корреспонденты программы «Прямой эфир» в ходе расследования узнали, что в этой ситуации могут быть замешаны черные риелторы. Из-за этого актриса может оказаться на улице.

Напомним, что до ухода в монастырь Ольга активно снималась в кино. Ее самые известные проекты - «Крылья», «Портрет жены художника», Фокусник», «Однажды двадцать лет спустя» и многие другие. Но на пике карьеры она решила отказаться от светской жизни и посвятила себя Богу. Многие критиковали ее за этот выбор, но она считала, что это ее человеческий долг.

К слову, уже будучи монахиней, Гобзева работала на телевидении. Она вела православную передачу на «Народном радио», а также выпускала программу на канале «Спас».

Ранее актриса Марина Орлова призналась, что ее лишили дома в Пятигорске. Из-за этого ей пришлось вернуться в Россию из США.