Балерина Анастасия Волочкова заявила, что Алла Пугачева помогла ей своим именем. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

В Сети появилась новость о том, что Ксения Собчак снимает фильм про Аллу Пугачеву. Считается, что данный проект напомнит россиянам о былых заслугах певицы. По мнению Волочковой, Алла Борисовна не нуждается в поддержке Собчак: ее репутацию «запятнать невозможно».

«Она мне помогла своим именем, своим величием, поэтому, о чем вы говорите вообще?» — высказалась балерина.

Анастасия посоветовала Ксении задуматься о ее репутации. Волочкова усомнилась, что Пугачева знает о планах журналистки, снимающей фильм.

«Ксении Собчак надо задуматься о том, чтобы вернуть репутацию. Поможет ли ей что-нибудь?» — высказалась знаменитость.

Ранее балерина Анастасия Волочкова сообщила, что в мае улетит на Мальдивы с мужчиной из Чили. Подробности смотрите в этой новости.

Также сообщалось о том, что за замком Аллы Пугачевой в Грязи присматривают охранники за 150 тысяч рублей в месяц.