Балерина Анастасия Волочкова задолжала ТСЖ в Санкт-Петербурге почти 400 тысяч. Об этом сообщает издание Kp.ru.

Анастасия Волочкова владеет недвижимостью в центре Санкт-Петербурга. По данным СМИ, у знаменитости имеется долг перед ТСЖ в 57 тысяч рублей. Однако председатель организации отметил, что это далеко не вся сумма долга.

По словам собеседника издания Kp.ru, Волочкова не платила за коммунальные услуги полгода. За это время она задолжала ТСЖ 300 тысяч рублей.

«Чтобы с ней судиться, нам пришлось ехать в Москву. Сама она адекватно относится к погашению коммунальных платежей, это ей помощники навешали лапшу, что можно не платить», — высказался председатель организации.

Как выяснилось, с Анастасией пытались решить вопрос по телефону. Однако попытки не увенчались успехом: каждый разговор заканчивался недовольствами Волочковой.

«Я просто слушаю монолог с ее возмущениями», — пожаловался председатель ТСЖ.

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