Анастасия Волочкова на Мальдивах повторила скандальную фотосессию Бритни Спирс

Бывшая балерина Анастасия Волочкова отправилась отдыхать на Мальдивы в одиночестве. Она устроила очередную фотосессию в купальнике и возмутила своих подписчиков снимком, на котором позирует без одежды, прикрыв интимные места эмодзи в виде ящериц.

«Мальдивские ящерицы со мной! Слава Богу, фигура позволяет! Как же здесь красиво! Набираюсь сил перед следующим шоу», - подписала скандальное фото Анастасия.

Поклонники 47-летней артистки предположили, что ее вдохновила фотосессия американской поп-звезды Бритни Спирс, которая также сфотографировалась в ванной без одежды.

«Чем Волочкова отличается от Насти Ивлеевой? И почему-то, что можно Волочковой, Ивлеевой нельзя?» - приводит Kp.ru комментарий пользовательницы.

Другие также отметили, что получили психологическую травму от увиденного и отписались от Волочковой.

«Какой позор», - заключили комментаторы, отметив, что балерина, вероятно, слишком «налегает» на алкоголь.

Ранее Анастасия Волочкова заявила, что ничего не знала о скандальной «голой» вечеринке Насти Ивлеевой, которую посетили многие звезды шоу-бизнеса. Танцовщица выразила сожаление, что публику интересуют скандальные мероприятия других знаменитостей, а не ее творчество, в которое она вкладывает столько труда.