Балерина Анастасия Волочкова сравнила Большой театр с «клубком целующихся змей». Знаменитость вспомнила о работе в театре в эфире шоу «По гостиным».

В новом интервью Волочкова раскритиковала балетное общество и назвала его несправедливым. Анастасия вспомнила, как ее подставляли коллеги и пытались лишить сцены. По мнению балерины, она — профессионал и угроза для многих.

«Я это понимаю и, может быть, той же самой благотворительностью отстаиваю свое право присутствовать на сцене. Ребята, не дождетесь! Буду танцевать долго, много, красиво и буду жить счастливой жизнью», — высказалась Волочкова.

Анастасия отметила, что написала в книгах всю правду о Большом театре, сравнив его с «клубком целующихся змей».

Ранее балерина Анастасия Волочкова заявила, что дочь отказалась от ее фамилии из-за стеснения. Подробности читайте в этой новости.

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