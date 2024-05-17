«Это огорчительно»: Анастасия Волочкова объяснила, почему ее дочь отказалась от звездной фамилии матери

Балерина Анастасия Волочкова рассказала о решении дочери отказаться от звездной фамилии матери. Ариадна захотела взять псевдоним. А все из-за стеснения.

По признанию танцовщицы, сначала она огорчилась, когда узнала, что наследница не хочет носить ее фамилию. Но потом дочь ей объяснила, что не хочет быть лишь тенью матери. Ариадна решила быть самостоятельной и добиваться успеха без помощи Волочковой.

«Она уже стесняется фамилии Волочкова. С одной стороны, для меня это огорчительно, а с другой, она мне все объяснила. Сказала: «Мам, я как поэт вынуждена взять псевдоним», - рассказала Анастасия в YouTube-шоу «Москвичка».

Решение дочери Волочкова в итоге приняла. Она призналась, что уважает желание Ариадны не пользоваться связями и возможностями звездной фамилии, а идти своим путем.

Напомним, что долгое время у балерины с дочерью были напряженные отношения. Анастасия даже обвиняла в этом бывшего возлюбленного Игоря Вдовина, заявляя, что именно он настраивал наследницу против нее. Из-за конфликта Ариадна не пригласила мать на выпускной в школе, что стало для артистки серьезным ударом. Но позже им удалось помириться и вновь начать общаться.

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