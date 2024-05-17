Бузова слилась в поцелуе с Батрутдиновым на глазах у Давы: как отреагировал экс-возлюбленный

Поющая телеведущая Ольга Бузова поцеловалась с комиком Тимуром Батрутдиновым на глазах у экс-возлюбленного Давы (Давид Манукян – настоящее имя блогера, - прим. ред.). Артисты сыграли сценку в финале шоу «Лига городов» на ТНТ, а в конце романтично поцеловались, прикрывая лица руками. Отрывок программы появился в соцсетях.

Вокруг личной жизни Ольги Бузовой ходит множество слухов. Ее сводили с бизнесменами, артистами и юмористами. Среди женихов певицы было имя Тимура Батрутдинова, но они так и не рассказали, было ли между ними что-то. Недавно они снова показали страсть на сцене шоу. В конце сценки у них состоялся поцелуй, который оставил много вопросов. Во время трансляции было показано лицо Манукяна, который сидел в зале. На удивление поклонников он смеялся, пока его бывшая избранница целовалась с другим.

«Ничего не будем объяснять, смотри финал „Лиги городов“ сегодня в 22:00 на ТНТ», — заинтриговали представители канала.

Напомним, что Бузова объявила о расставании с Давой три года назад. При этом звезды постоянно пересекаются на мероприятиях, но если раньше старательно избегали друг друга, то теперь даже снимаются вместе. Певец стал участником шоу, куда Бузову пригласили в качестве ведущей. На съемках у них случаются откровенные разговоры.

«Я понял, что долгое время проживал жизнь человека, которым я не являюсь. Последние полтора-два года у меня происходил такой период жизни, когда у меня сначала была депрессия, потом отторжение от того, что я создал своими руками, потом какое-то принятие. В общем, все стадии, которые нужно было пройти, я прошел», — рассказывал Оле Дава.

Бузова же в ответ призналась, что у нее тоже была депрессия.

Ранее мы писали о том, что певица Ольга Бузова появилась на мероприятии в честь 20-летия карьеры на ТВ в образе из «Дома-2». Она даже примерила парик блондинки.