Балерина Анастасия Волочкова считает, что ее любимую баню подожгли «завистники». Об этом сообщает Пятый канал.

На Рублевке сгорел элитный банный комплекс, где любили отдыхать знаменитости. Анастасия Волочкова также была посетительницей комплекса «Место силы». Балерина знакома с хозяином заведения, которого считает профессионалом своего дела. Также, по мнению знаменитости, баня сгорела не сама — ее подожгли «завистники».

«Это просто был поджог завистников. Вот и все. Это мое мнение. Просто так баня гореть не может. У него отжали это место, он не стал идти на рожон и отвечать злом. Создал свое. Так и здесь оно не дало покоя», — высказалась Волочкова.

Балерина сравнила ситуацию с историей из своей жизни. Она вспомнила, как ее выгоняли из театров, потому что была угрозой для других танцоров.

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