«Это было последним ударом»: Волочкова раскрыла правду о расставании с Керимовым спустя 20 лет

Балерина Анастасия Волочкова вспомнила о расставании с бизнесменом Сулейманом Керимовым. Она раскрыла некоторые ранее неизвестные детали. Например, как именно узнала о конце их романа.

По словам Волочковой, с Сулейманом у нее были самые настоящие отношения, в которых были чувства и у нее, и у него. Экс-прима Большого театра рассказывала о красивых ухаживаниях миллионера, что он всегда дарил ей цветы, благодаря чему в доме постоянно появлялись свежие букеты. Но в один день она вернулась домой, а розы не были поменяны.

Но осознала точку в отношениях с Керимовым Анастасия в другой момент.

«Сулейман все время менял сим-карты в телефонах для безопасности, но у нас с ним были отдельные два телефона, я даже номера своего не знала, потому что у меня была одна кнопка „Сулейман“ и у него „Настя“. И вот когда отрубился этот телефон, это для меня было последним ударом», - рассказала балерина на YouTube-канале «Амина Centr».

Несмотря на то, что роман у Волочковой с Керимовым был 20 лет назад, артистка до сих пор вспоминает о нем. За эти годы у нее было еще несколько отношений, но ни один мужчина так и не стал мужем Анастасии.

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